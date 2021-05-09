رحيل فاروق السيد نجم الزمالك السابق

توفي فجر اليوم نجم الزمالك الأسبق "فاروق السيد "بعد فترة طويلة من المعاناة مع المرض . وقد أعلن نجل فاروق السيد ، وفاة والده فجر اليوم الأحد ، وقال أن صلاة الجنازة ستقام بعد صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسة في القاهرة .

فاروق السيد انضم لنادي الزمالك عام 1963، وذلك كان قبل أن يعتزل في صفوفه عام 1970 متأثرا بإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

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وكان فاروق السيد أصغر عضوا في منتخب مصر لكرة القدم المشارك في أولمبياد طوكيو 1964.

وبعد اعتزاله، تواجد فاروق السيد في الجهاز الفني لنادي الزمالك، ولمنتخب مصر الأولمبي والأول في أكثر من مناسبة.

وكان آخر تواجد لفاروق السيد في الجهاز الفني لنادي الزمالك عام 1996 رفقة رود كرول، والفوز ببطولة كأس الأفروآسيوية.

فيما تترقب الجماهير المصرية مباراة القمة المقبلة التى تجمع الأهلى والزمالك فى الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري والتى تحمل رقم 122، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

فيما يسعي الزمالك في تحقيق الفوز عوضاً عن المواجهة الأولي، ويحتل صدارة الدوري برصيد 44 نقطة من أصل 20 مباراة خاضها الفريق.

وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي كالتالي : حراسة المرمى: محمود جنش - محمد عواد - أحمد نادر السيد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود الونش - محمود علاء – محمد عبد الغني – حازم إمام - محمد عبد السلام – أحمد فتوح - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود عبد الرازق شيكابالا - أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي - يوسف أوباما – إسلام جابر – محمد أشرف روقا – محمود عبد العزيز .

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - أسامة فيصل – حميد أحداد – مروان حمدي.