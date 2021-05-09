توفي فجر اليوم نجم الزمالك الأسبق "فاروق السيد "بعد فترة طويلة من المعاناة مع المرض . وقد أعلن نجل فاروق السيد ، وفاة والده فجر اليوم الأحد ، وقال أن صلاة الجنازة ستقام بعد صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسة في القاهرة .
فاروق السيد انضم لنادي الزمالك عام 1963، وذلك كان قبل أن يعتزل في صفوفه عام 1970 متأثرا بإصابة بقطع في الرباط الصليبي.
عضو الزمالك: لانفكر في وضع حجز أساس لاستاد الزمالك
وكان فاروق السيد أصغر عضوا في منتخب مصر لكرة القدم المشارك في أولمبياد طوكيو 1964.
وبعد اعتزاله، تواجد فاروق السيد في الجهاز الفني لنادي الزمالك، ولمنتخب مصر الأولمبي والأول في أكثر من مناسبة.
وكان آخر تواجد لفاروق السيد في الجهاز الفني لنادي الزمالك عام 1996 رفقة رود كرول، والفوز ببطولة كأس الأفروآسيوية.
فيما تترقب الجماهير المصرية مباراة القمة المقبلة التى تجمع الأهلى والزمالك فى الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري والتى تحمل رقم 122، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.
فيما يسعي الزمالك في تحقيق الفوز عوضاً عن المواجهة الأولي، ويحتل صدارة الدوري برصيد 44 نقطة من أصل 20 مباراة خاضها الفريق.
وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي كالتالي : حراسة المرمى: محمود جنش - محمد عواد - أحمد نادر السيد.
خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود الونش - محمود علاء – محمد عبد الغني – حازم إمام - محمد عبد السلام – أحمد فتوح - محمد عبد الشافي.
خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود عبد الرازق شيكابالا - أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي - يوسف أوباما – إسلام جابر – محمد أشرف روقا – محمود عبد العزيز .
خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - أسامة فيصل – حميد أحداد – مروان حمدي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رحيل فاروق السيد نجم الزمالك السابق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.