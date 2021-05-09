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نواب التنسيقية يتبنون ملف «تكليف الصيادلة» ويؤكدون: حق مشروع

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التقى النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، والنائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتور محمد أنسي الشافعي، نقيب صيادلة الإسكندرية، لمناقشة ملف تكليف خريجي كلية الصيدلة دفعتي ٢٠١٨ و٢٠١٩.

الدكتور محمد الشافعى يستعرض مراحل تطوير تكليف خريجي دفعتي ٢٠١٨ و٢٠١٩

واستعرض الدكتور محمد أنسي الشافعي، مراحل تطور ملف تكليف خريجي دفعتي ٢٠١٨ و٢٠١٩، وما تم اتخاذه من خطوات في هذا الشأن، وأسباب الأزمة، مؤكدا تمسك النقابة بحق الخريجين في التكليف لكامل الدفعتين. 

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وأشار النائب محمد إسماعيل، إلى اهتمامه البالغ بهذا الأمر، وحرصه الشديد على حضور الاجتماع للسماع إلى شكاوى دفعتي ٢٠١٨ و٢٠١٩، وذلك قبل مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة في لجنة الصحة اليوم الأحد.

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علاء مصطفى: مطالب الصيادلة مشروعة

وأشار النائب علاء مصطفى، إلى أن مطالب الصيادلة مشروعة، وأنه سيعمل على دراسة الأمر لبحث الحلول المطروحة من النقابة، وذلك استجابة لشكوى الخريجين، وتحقيقا لمبدأ المساواة في تكليف كافة الخريجين بلا استثناء، وفقا لما نص عليه القانون.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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