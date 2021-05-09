/630426/الموافقة-على-طلب-النائب-محمد-عبدالعزيز-بشأن-تجديد-كوبرى-ترعة-الشرقاوية

حصل النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على موافقة من محافظة القليوبية، بشأن إدراج تجديد كوبري ترعة الشرقاوية الرابط بين قريتي منطي و«ميت نما» في خطة العام المالي الحالي.

تنسيقية شباب الاحزاب تستقبل السيدة الامريكية

هذا وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد استقبلت أمس السبت، السيدة الأمريكية جلوريا فيتال، والتي تعانى من الإصابة بالسرطان.

وأعدت تنسيقية شباب الأحزاب برنامجًا سياحيًا متكاملًا يليق بحلم هذه السيدة التي تركت العالم كله واختارت أن تزور أول التاريخ ومهد الحضارة، مصر التى لا يقصدها أحد إلا وفتحت له أبوابها.

الجدير بالذكر أن السيدة جلوريا اختارت زيارة مصر كآخر حلم لها أثناء رحلة علاجها من مرض السرطان، وقامت التنسيقية علي الفور بتلبية طلبها واستقبالها منذ اللحظة الأولي ووضع برنامج سياحي يليق بحلمها الكبير.

مجلس النواب يدين الاعتداءات الاسرئيلية على القدس

هذا وأدان مجلس النواب المصرى، خلال جلسته العام المنعقدة الآن، الاعتداءات المتكررة على المصليين بالمسجد الأقصى من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلى.

ويشجب مجلس النواب الاعتداءات الصارخة وترويع الركع السجود في المسجد الأقصىى وهم يؤدون فروض الله، وحرمانهم من إقامة شعائرهم في هذا الشهر المبارك.

ويؤكد مجلس النواب أن ما يحدث من تهجير لعائلات فلسطينية من منازلهم بحى الشيخ جراح، هي جريمة تطهير عرقى مكتملة الأركان في انتهاك صريح لكل المواثيق الدولية وقرارات الشرعية الدولية.

كما يؤكد مجلس النواب أن قضية فلسطين هي مسئولية العرب جميعاً، وهى مسئولية جليلة وعظيمة، وأن مقدساتنا وحرماتنا لن يحمى حماها غيرنا، ولن يدافع عنها سوانا، فذاك هو الأقصى مسرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومعراجه إلى ربه.