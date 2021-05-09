/630428/أحمد-مكي-يعلق-على-جرائم-حي-الشيخ-جراح-القدس-عاصمه-فلسطين-رغم-أنوفهم

أعلن عددا من المشاهير، تضامنهم مع أزمة الشيخ جراح في فلسطين، ونشروا رسائل دعمهم عبر هاشتاج "أنقذوا حي الشيخ جراح".

مكي يدعم القضية الفلسطينية

وعبر الفنان أحمد مكي، عن دعمه للقضية الفلسطينية على خلفية حالة الغضب التي تسببت فيها حملة إجلاء أهل حي الشيخ جراح من منازلهم.

ونشر مكي عدة صور تعبر عن فلسطين عبر حسابه على Instagram، وكتب معلقًا: "القدس عاصمه فلسطين (الأبديه) رغما عن أنوفهم".

أضاف: "اللهم احفظ إخواننا في فلسطين وانصرهم على الإرهاب الصهيوني الغاشم ... بسم الله الرحمن الرحيم ( ولا تحسَبَنَّ اللهَ غافلاً عمَّا يعمَلُ الظالمون إنما يؤخِّرهُم ليَومٍ تشخَصُ فيهِ الأبصارُ ) صدق الله العظيم".

اعتداء في ليلة القدر

أصيب عشرة مصلين فلسطينيين على الأقل، إثر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلى عليهم أثناء خروجهم من المسجد الأقصى بعد إحياء ليلة القدر قرب باب "الأسباط".

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الأحد، بأن طواقمها نقلت أحد المصابين إلى المستشفى بعد إصابته برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط فى فمه، فيما عولجت بقية الإصابات ميدانيا.

وأدى حوالي 100 ألف مصلٍ، شعائر إحياء ليلة القدر فى المسجد الأقصى رغم كل محاولات قوات الاحتلال الإسرائيلى منعهم من ذلك.