/630429/حالة-من-الغضب-داخل-نادي-برشلونة-والسبب-نيمار-تفاصيل

حالة من الغضب يعيشها نادي برشلونة الاسباني وذلك بسبب تجديد نيمار لاعب الفريق السابق، وباريس سان جيرمان الحالي عقدة حتي 2025، حيث كان اسم نيمار مرتبط خلال الأشهر الماضية بإمكانية العودة إلى برشلونة مرة أخرى، وكان هناك ممثلًا للنادي الكتالوني في "باريس" قبل شهر للحديث عن انتقال البرازيلي إلى "كامب نو".

وقضى ممثل برشلونة يوماً كاملاً في باريس مع نيمار، وذلك لمعرفة خططه في المستقبل، ووفقاً للمعلومات التي كشفت عنها إذاعة "راك 1" الكتالونية، أبدى البرازيلي رغبة في العودة من جديد لأنه لم يجد مشروع رياضي قوي في باريس سان جيرمان.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهات اليوم

لهذا السبب يشعر نادي برشلونة بالغضب والاستغلال والإحباط بمجرد الإعلان الرسمي من قبل باريس سان جيرمان عن تمديد عقد نيمار.

مع استبعاد خيار نيمار، يواصل برشلونة العمل على تعزيز الفريق للموسم المقبل وسنرى أي اللاعبين سينتهي بهم المطاف إلى "كامب نو" في الميركاتو الصيفي.

بينما لن تكون هناك زيادة كبيرة في الراتب بسبب تأثيرات فروس كورونا الاقتصادية على الأندية، بالإضافة لعدم وجود نادٍ آخر قادر على تحمل راتبه الحالي.

وأفاد الصحفي فابريتزيو رومانو أن أجر نيمار السنوي الجديد سيبلغ حوالي 30 مليون يورو في السنة بعد الضرائب الإضافات والتي إذا كانت دقيقة فإنها ستكون أقل بقليل من 35 مليون يورو سنوياً، مع وجود مكافآة كبيرة في حالة فوز بالنادي بدوري الأبطال.

في إطار منافسات الدوري الفرنسي يحل فريق باريس ضيفاً ثقيلاً علي نظيره ستاد رين، اليوم الأحد المقبل الموافق 9 مايو، على ملعب روازون بارك، وذلك لحساب الجولة السادسة والثلاثين.

يحتل سان جيرمان وصافة ترتيب الليجا وان برصيد 75 نقطة، متأخراً بأربع نقاط عن المتصدر ، فيما يتواجد رين في المركز السابع برصيد 54 نقطة.

بعد أن ودع باريس سانجير مان مسابقة دوري أبطال أوروبا من دور نصف النهائي علي يد مانشستر سيتي الإنجليزي، يصب الفريق الباريسي تركيزه في الدفاع عن لقب الدوري، وذلك بتحقيق الفوز في كافة مبارياته المقبلة من أجل تضييق الخناق على المتصدر الحالي ليل، خاصة وأن الفارق بينهما 4 نقاط فقط، فيما يطمح رين في تحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب ليواصل التقدم بجدول الترتيب نحو المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية الموسم المقبل.