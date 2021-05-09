عاجل.. وزيرة الصحة: نتوقع زيادة حالات الإصابة بكورونا خلال العيد

جدة - نرمين السيد - وأكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، خلال مؤتمر صحفى بمقر الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا)، أن الوضع الوبائى فى مصر متصاعد لكنه مستقر. وأكدت أن الدولة تتوقع زيادات بسيطة فى إصابات كورونا خلال الفترة القادمة بسبب العيد.

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