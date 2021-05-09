فيديو.. وزير الأوقاف فى رسالة للأعداء: نحذركم أرض أهل مصر وعرضهم ودينهم

جدة - نرمين السيد - لمشاهدة الفيديو عبر الضغط هنا وأضاف: "احذروا أرضهم وعرضهم ودينهم، فإنكم لو اقتربتم من أرضهم لقاتلتكم صخور جبالهم، ولو اقتربتم من نساءهم لافترسوكم كما تفترس الأُسد فرائسها، ولو مسستم دينهم أحرقوا عليكم دنياكم".

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