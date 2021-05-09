عاجل.. الصحة: الوضع الوبائى ينخفض بشكل واضح فى محافظات الصعيد

جدة - نرمين السيد - وأكدت الوزيرة هالة زايد، خلال مؤتمر صحفى بمقر الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا)، أن عدد الأسّرة كافٍ فى جميع المستشفيات، وأن الدولة ترصد بشكل مستمر تطورات الأوضاع فى جميع أنحاء الجمهوربة. وأكدت الوزيرة أنه لا توجد وثيقة علمية تجيز تلقيح من هم دون الـ 18 عاما، بلقاحات كوورنا.

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