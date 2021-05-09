تداول 100 ألف طن بضائع استراتيجية بميناء الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - شهد ميناء الإسكندرية، اليوم الأحد، نشاطا ملحوظا في حركة السفن والبضائع والحاويات، حيث بلغ إجمالى عدد السفن المترددة على الميناء 56 سفينة تحمل سلع وبضائع إستراتيجية.





صرح بذلك، أحمد بريقع، المتحدث الرسمى باسم هيئة ميناء الإسكندرية، وقال إن البضائع المتداولة تقدر بـ 100 ألف طن وتشمل غلال ومواد بترولية وبضائع عامة. وأضاف المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، أنه تم خروج قطار غلال مكون من 25 عربة متجه إلى المنيا، فضلا عن دخول وخروج 8973 شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية. ومن جانبه، وجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، الشركات والعاملين بالميناء باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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