عاجل.. وزيرة الصحة: شحنة كبيرة من لقاحات كورونا تصل غدا

جدة - نرمين السيد - وأكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، خلال مؤتمر صحفى بمقر الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا)، أن أكثر من مليون مواطن تلقوا اللقاح، فيما لم يتم رصد أى أعراض غير متوقعة.

ولفتت الوزيرة إلى أنه من المتوقع زيادة أعداد الإصابات بنسبة بسيطة خلال الفترة القادمة بسبب العيد.

وطالبت هالة زايد المواطنين، بالالتزام بالإجراءات المتبعة للوقاية من الفيروس، وارتداء الكمامة، خصوصًا فى المواصلات، وأماكن التجمعات.