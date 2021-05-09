جدة - نرمين السيد - وأكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، خلال مؤتمر صحفى بمقر الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا)، أن أكثر من مليون مواطن تلقوا اللقاح، فيما لم يتم رصد أى أعراض غير متوقعة.
ولفتت الوزيرة إلى أنه من المتوقع زيادة أعداد الإصابات بنسبة بسيطة خلال الفترة القادمة بسبب العيد.
وطالبت هالة زايد المواطنين، بالالتزام بالإجراءات المتبعة للوقاية من الفيروس، وارتداء الكمامة، خصوصًا فى المواصلات، وأماكن التجمعات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. وزيرة الصحة: شحنة كبيرة من لقاحات كورونا تصل غدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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