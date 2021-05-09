جدة - نرمين السيد - رفض مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مقترح النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، إضافة تحليل الخمور إلى المخدرات ضمن تعديلات قانون شغل الوظائف العامة، ليضع كلمة الخمور بعد المخدرات.





من جانبها طرحت النائبة إيرين سعيد، ضمانات التحليل، لمنع التلاعب بنتائج تحاليل المخدرات. واستعرض النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة تفاصيل مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البرلمان يرفض إضافة تحليل الخمور للمخدرات فى فصل الموظف من جهاز الدولة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.