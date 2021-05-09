الصحة: نسعى لأن تكون مصر مركزا لتصنيع وتصدير لقاحات كورونا إلى إفريقيا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إننا نسعى لأن تكون مصر مركزا لتصنيع وتصدير لقاحات كورونا لأفريقيا. وأضافت إن هيئة الدواء المصرية ستتابع عن كثب عملية تصنيع لقاح سينوفاك في مصر.

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