«الصحة» تؤكد: لا يوجد لتحورات لكورونا في مصر.. وغدا وصول جرعات كبيرة من أسترازينكا

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وصول مصر شحنة من جرعات من لقاح كورونا استرازينكا غدا من كوفاكس، مؤكدة أنه لا يوجد أى تحورات لفيروس كورونا فى مصر كما لم يتم الكشف عن أى سلالات جديدة لكورونا فى مصر .

وقالت وزيرة الصحة فى مؤتمر صحفى اليوم، إنه سيتم تصنيع لقاح كورونا محليا من خلال نقل تكنولوجيا تصنيع اللقاح بنسببة 100% بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من التصنيع عن طريق التعبئة، مشيرة إلى أن الوضع الوبائى فى مصر مستقر .

فيما خصصت وزارة الصحة والسكان، عددا من المراكز للتطعيم بلقاح فيروس كورونا على مستوى الجمهورية، مجهزة جميعها بعيادات وصالات لانتظار المواطنين ممن تلقوا اللقاح للاطمئنان على صحتهم.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت مد العمل بوحدات ومراكز صرف لقاحات كورونا حتى الساعة العاشرة مساء يوميا على مستوى الجمهورية، خلال شهر رمضان الكريم، وستكون فى الفترة من الساعة 9 صباحًا إلى 10 مساءً.

وكشف الدكتور محمد عبد الفتاح وكيل وزارة الصحة لشؤن الطب الوقائى عن ارتفاع عدد مراكز لقاحات كورونا لـ360 مركزا بالجمهورية بهدف التوسع فى التطعيمات الخاصة بكورونا.