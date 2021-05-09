/630435/رئيس-النواب-يحيل-قانون-إعادة-تنظيم-الأزهر-إلى-اللجان-النوعية-صور

أعلن رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفى جبالى، إحالة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى تشغلها إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم ومكتب لجنة الشئؤن التشريعية، وذلك الجلسة العامة المنعقدة الآن.

رئيس مجلس النواب يحيل عدد من المشاريع إلى اللجان النوعية

هذا وأحال رئيس مجلس النواب، حنفى جبالى، مشروع قانون مقدم من الحكومة، بمنح التزام تصميم وإنشاء وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة، بميناء الاسكندرية إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل ومكتب اللجنة التشريعية.

وأيضًا، مشروع قانون بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، قد أحاله رئيس المجلس إلى لجنة مشتركة من لجنة الاتصالات ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئؤن التشريعية.

تجدر الإشارة إلى مجلس النواب، يناقش خلال الجلسة العامة ولجانة النوعية عدد من القوانين الهامة المقدمة من الحكومة، والتى يأتى على رأسها مشروع قانون بتعديل رسوم التوثيق والشهر، وأيضًا مشروع قانون شروط شغل الوظائف، بالإضافة التى التعديلات المقدمة بشأن فرض غرامة على التصوير بالمحاكم.

وأيضًا تنعقد فى لجنة الصحة اجتماعًا هامًا برئاسة النائب أشرف حاتم، لمناقشة أزمة تكليف الصيادلة، بحضور وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، ويقدم عدد كبير من النواب طلبات إحاطة بشأن هذه الأزمة وبلغ عددهم 36 نائب وهم: