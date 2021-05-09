/630440/ترتيب-الدوري-الاسباني-قبل-مواجهات-اليوم-الأحد

يدخل فريق ريال مدريد مباراته اليوم الأحد أمام فريق إشبيلية والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ويسعى كلا الفريقين، ريال مدريد وإشبيلية، في مباراة اليوم، إلى تحقيق الانتصار في المواجهة التي تجمعهما، والتي لن تقبل القسمة على اثنين، في ظل رغبة كلا الفريقين في حصد النقاط الثلاث، والحفاظ على حظوظ المنافسة الشرسة لحسم لقب الدوري الاسباني، وإليكم ترتيب الدوري قبل مواجة اليوم. تعرف على معلقي مباراة القمة بين الأهلي والزمالك 1- أتلتيكو مدريد "77 نقطة" 2- برشلونة "75 نقطة" 3- ريال مدريد "74 نقطة" 4- إشبيلية "70 نقطة" 5- ريال سوسيداد "56 نقطة من أصل 35 مباراة خاضها الفريق. يحتل فريق فياريال المركز السادس برصيد 52 نقطة من اصل 34 مباراة خاضها الفريق. يقع فريق ريال بتيس المركز السابع برصيد 51 نقطة من أصل 34 مباراة خاضها الفريق. يحتل فريق أتيليتك بيلباو المركز الثامن برصيد 46 نقطة من أصل 35 مباراة خاضها الفريق. يقع فريق غرناطة في المركز التاسع برصيد 45 نقطة من أصل 34 مباراة خاضها الفريق. يحتل فريق سلتا فيجو المركز العاشر برصيد 44 نقطة من أصل 34 مباراة خاضها الفريق. يحتل فريق قاديش المركز الـ11 برصيد 43 نقطة من أصل 35 مواجهة خاضها الفريق. يقع فريق أوساسونا المركز الـ12 برصيد 41 نقطة من أصل 35 مباراة خاضها الفريق. يحتل فريق ليفانتي المركز ال13 برصيد 39نقطة من أصل 35 مباراة خاضها الفريق. يحتل فريق فالنسيا المركز ال14 برصيد 36 نقطة من أصل 34 مباراة خاضها الفريق. يقع فريق خيتافي المركز ال15 برصيد 34 نقطة من أصل 34 مباراة خاضها الفريق. يحتل فريق ألافيس المركز ال16 برصيد 32 نقطة من أصل 35 مباراة خاضها الفريق. يحتل فريق بلد الوليد المركز ال17 برصيد 31 نقطة من اصل 34 مباراة خاضها الفريق. يحتل فريق ويسكا المركز ال18 برصيد 31 نقطة من أصل 35 مباراة خاضها الفريق. يحتل فريق إلتشية المركز ال19 برصيد 30 نقطة خمن أصل 35 مباراة خاضها الفريق. يحتل فريق إيبار المركز ال20 برصيد 26 نقطة من أصل 34 مباراة خاضها الفريق.

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