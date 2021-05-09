/630441/وزيرة-الصحة-تعلن-تصنيع-2-مليون-جرعة-من-لقاح-كورونا-بمصر

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أنه سيتم تصنيع لقاح كورونا الصينى سينوفاك محليا من خلال شركة فاكسيرا بواقع 2 مليون جرعة الشهر المقبل.

التصنيع في مصنعين بفاكسيرا

وقالت وزيرة الصحة في مؤتمر صحفي اليوم، إنه سيتم التصنيع في مصنعين بفاكسيرا وسيتم توفير اللقاح مجانا.

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وصول مصر شحنة من جرعات من لقاح كورونا استرازينكا غدا من كوفاكس، مؤكدة أنه لا يوجد أى تحورات لفيروس كورونا فى مصر كما لم يتم الكشف عن أى سلالات جديدة لكورونا فى مصر .

تطعيم مليون و300 شخص ضد كورونا

وكان مساعد وزير الصحة والسكان لشئون المبادرات الصحية د.محمد حساني، أعلن أن الوزارة انتهت من تطعيم مليون و300 شخص ضد فيروس كورونا، مضيفا أن عدد من قاموا بالتسجيل على الموقع بلغ 2 مليون و400 ألف.

وأكد الدكتور محمد حسانى أن عدد جراحات لقاحات كورونا التي وصلت مصر حتى الآن 2 ونصف مليون جرعة، مؤكداً أن غير المصريين يعاملون نفس معاملة المصريين في تلقي اللقاحات بالمجان.

مراكز للتطعيم بلقاح كورونا

وخصصت وزارة الصحة والسكان، عددا من المراكز للتطعيم بلقاح فيروس كورونا على مستوى الجمهورية، مجهزة جميعها بعيادات وصالات لانتظار المواطنين ممن تلقوا اللقاح للاطمئنان على صحتهم.

مد العمل بوحدات ومراكز صرف لقاحات

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت مد العمل بوحدات ومراكز صرف لقاحات كورونا حتى الساعة العاشرة مساء يوميا على مستوى الجمهورية، خلال شهر رمضان الكريم، وستكون فى الفترة من الساعة 9 صباحًا إلى 10 مساءً.

وكشف الدكتور محمد عبد الفتاح وكيل وزارة الصحة لشؤن الطب الوقائى عن ارتفاع عدد مراكز لقاحات كورونا لـ360 مركزا بالجمهورية بهدف التوسع فى التطعيمات الخاصة بكورونا.