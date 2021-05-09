وزيرة الصحة: الوضع الوبائى فى مصر مستقر

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أنه سيتم تصنيع لقاح كورونا الصينى سينوفاك محليا من خلال شركة فاكسيرا بواقع 2 مليون جرعة الشهر المقبل، مضيفة إنه سيتم التصنيع في مصنعين بفاكسيرا وسيتم توفير اللقاح مجانا.

وقالت وزيرة الصحة في مؤتمر صحفي اليوم، نسعى لأن تكون مصر مركزا لتصنيع وتصدير لقاحات كورونا لأفريقيا.

وتابعت : وصول مصر شحنة من جرعات من لقاح كورونا استرازينكا غدا من كوفاكس، مؤكدة أنه لا يوجد أى تحورات لفيروس كورونا فى مصر كما لم يتم الكشف عن أى سلالات جديدة لكورونا فى مصر .

وأضافت، إنه سيتم تصنيع لقاح كورونا محليا من خلال نقل تكنولوجيا تصنيع اللقاح بنسببة 100% بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من التصنيع عن طريق التعبئة، مشيرة إلى أن الوضع الوبائى فى مصر مستقر .

وخصصت وزارة الصحة والسكان، عددا من المراكز للتطعيم بلقاح فيروس كورونا على مستوى الجمهورية، مجهزة جميعها بعيادات وصالات لانتظار المواطنين ممن تلقوا اللقاح للاطمئنان على صحتهم.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت مد العمل بوحدات ومراكز صرف لقاحات كورونا حتى الساعة العاشرة مساء يوميا على مستوى الجمهورية، خلال شهر رمضان الكريم، وستكون فى الفترة من الساعة 9 صباحًا إلى 10 مساءً.