/630438/نيفين-القباج-صندوق-مكافحة-الإدمان-لديه-أكتر-من-26-مركزا-في-16-محافظة

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج، أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، يقدم العلاج بالمجان لكل من يتواصل معه وفي سرية تامة حفاظا على المواطنين.

جاء ذلك خلال جلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفي جبالي لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

وزيرة التضامن: الصندوق له 26 مركز بـ 16 محافظة

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، إلى أن الصندوق له أكثر من 26 مركزا بـ 16 محافظة بعد افتتاح الرئيس السيسي 3 مراكز جديدة بمحافظات البحر الأحمر وبورسعيد ومطروح مؤخرا.

وقالت إن الحملات الدعاية التي تمت مؤخرا أدت إلى خفض نسبة تعاطي المخدرات بين الشباب وخصوصا إعلان محمد صلاح والذي حقق أكثر من 30 مليون مشاهدة منذ البدء في بثه كحماية للشباب.

وزيرة التضامن: الإعلان الأخير للتوعية بشأن تعاطي المخدرات حقق أكثر من 3 مليون مشاهدة

وأوضحت وزيرة التضامن، أن الإعلان الأخير للتوعية بشأن تعاطي المخدرات حقق أكثر من 3 مليون مشاهدة خلال فترة قليلة جدا، مما يؤكد أن الهدف من التوعية يمكن تحقيقه لأن الشباب تحتاج إلى التوعية من خطر المخدرات.

ونوهت إلى أنه لا يعلن عن موظف أنه يتعاطي المخدرات إلا بعد ثبوت كافة التحليل بشأن ذلك، مشيرا إلى أن وقف العمال لمدة عقب ظهور نتيجة التحليل العشوائي أنه يتعاطي للمخدرات يشكل أهمية كبيرة لان فترة قصيرة ولكنها قد تكون حاسمة ومصيرية. ولفتت إلى أن الصندوق مستمر في تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وسط اتخاذ كل الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، موضحة أن نسبة التعاطي والإدمان سجلتلا انخفاضا كبيرا