/630449/اشتباكات-عنيفة-في-حي-الشيخ-جراح-ونواب-بالكونجرس-يتضامنون-مع-الفلسطينيين

شهد حي الشيخ جراح اعتداء صارخ من قبل القوت الإسرائلية على الأسر الفلسطيتية هناك، فيما اعتبره أغلب العالم أنه إزالة قسرية للفلسطنيين القدماء.

وقالت مجلة نيوزويك الأمريكية إن السيناتور الديمقراطى البارز بيرنى ساندرز، أحد المرشحين فى السباق التمهيدى للبيت الأبيض فى 2020، وعدد من النواب الأمريكيين التقدميين قد دقوا أجراس الإنذار بشأن قيام القوات الإسرائيلية باعتداءات على الفلسطينيين المسلمين أثناء أدائهم الصلاة فى المسجد الأقصى بالقدس.

ويأتي الأمر في ظل توترات أشعلها مساعى المستوطنين الإسرائيليين لطرد الفلسطينيين من منازلهم.

طرد العائلات الفلسطينية

وكتب بيرنى ساندرز تغريدة على حسابه على تويتر، قال فيها إن على الولايات المتحدة أن تتحدث بقوة ضد العنف المرتكب من قبل المتطرفين الإسرائيليين المتحالفين مع الحكومة فى القدس الشرقية والضفة الغربية، وأن توضح ضرورة عدم استمرار عمليات طرد العائلات الفلسطينية.

الإزالة القسرية للسكان الفلسطينيين

وكتبت السيناتور التقدمية إليزابيث وارين، منشورا مشابها قالت فيه: إن الإزالة القسرية للسكان الفلسطينيين القدامى فى حى الشيخ جراح أمر بغيض وغير مقبول.

ويجب على الإدارة أن توضح للحكومة الإسرائيلية أن عمليات الإخلاء هذه غير قانونية ويجب أن تتوقف على الفور.

تضامن مع السكان الفلسطينيين

وكتبت النائبة الكسندريا أوكازيز كوتيز، الديمقراطية عن ولاية نيويورك تقول: نتضامن مع السكان الفلسطينيين الذين يواجهون الطرد.. القوات الإسرائيلية تجبر الأسر على ترك منازلهم خلال شهر رمضان وتثير العنف. إنه أمر غير إنسانى وعلى الولايات المتحدة أن تظهر القيادة فى حماية حقوق الإنسان للفلسطينيين.

اعتداء في ليلة القدر

أصيب عشرة مصلين فلسطينيين على الأقل، إثر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلى عليهم أثناء خروجهم من المسجد الأقصى بعد إحياء ليلة القدر قرب باب "الأسباط".

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الأحد، بأن طواقمها نقلت أحد المصابين إلى المستشفى بعد إصابته برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط فى فمه، فيما عولجت بقية الإصابات ميدانيا.

وأدى حوالي 100 ألف مصلٍ، شعائر إحياء ليلة القدر فى المسجد الأقصى رغم كل محاولات قوات الاحتلال الإسرائيلى منعهم من ذلك.