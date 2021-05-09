وزيرة التضامن: صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى يقدم العلاج بالمجان

جدة - نرمين السيد - أكَّد وزيرة التضامن الاجتماعى، الدكتورة نيفين القباج، أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، يقدم العلاج بالمجان لكل من يتواصل معه وفى سرية تامة حفاظا على المواطنين.





جاء ذلك خلال جلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفى جبالى لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

وأشارت إلى أن الصندوق له أكثر من 26 مركزًا بـ16 محافظة بعد افتتاح الرئيس السيسى 3 مراكز جديدة بمحافظات البحر الأحمر وبورسعيد ومطروح مؤخرًا.

وقالت إن الحملات الدعاية التى تمت مؤخرا أدت إلى خفض نسبة تعاطى المخدرات بين الشباب وخصوصا إعلان محمد صلاح والذى حقق أكثر من 30 مليون مشاهدة منذ البدء فى بثه كحماية للشباب.

وأوضحت أن الإعلان الأخير للتوعية بشأن تعاطى المخدرات حقق أكثر من 3 مليون مشاهدة خلال فترة قليلة جدا، مما يؤكد أن الهدف من التوعية يمكن تحقيقه لأن الشباب تحتاج إلى التوعية من خطر المخدرات.

ونوَّهت إلى أنه لا يعلن عن موظف أنه يتعاطى المخدرات إلا بعد ثبوت كافة التحليل بشأن ذلك، مشيرًا إلى أن وقف العمال لمدة عقب ظهور نتيجة التحليل العشوائى أنه يتعاطى للمخدرات يشكل أهمية كبيرة لأن فترة قصيرة ولكنها قد تكون حاسمة ومصيرية.

ولفتت إلى أن الصندوق مستمر فى تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وسط اتخاذ كل الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، موضحة أن نسبة التعاطى والإدمان سجلتا انخفاضًا كبيرًا.