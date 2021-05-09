إنفوجراف.. آليات حجز تذاكر قطارات العيد الإضافية

جدة - نرمين السيد - وتمثلت القواعد فى أن يتم طرح مقاعد القطارات الإضافية والعربات العلاوة للحجز أمام المسافرين الراغبين قبل السفر بــ 24 ساعة، مع إغلاق كافة منافذ الحجز الخارجية خلال فترة تشغيل العيد منعا لتسرب التذاكر وبيعها فى السوق السوداء، بحيث يكون الحجز قاصرا على شبابيك الحجز بالمحطات الرئيسية، مع عدم طرح مقاعدها للحجز عبر شبكة الإنترنت، سواء من خلال الموبايلات أو الموقع الإلكترونى لهيئة السكة الحديد على الإنترنت.

وقررت هيئة السكة الحديد إضافة 22 عربة مكيفة على تركيب بعض القطارات ذات كثافة الركاب العالية بواقع عربة لكل قطار يوميا خلال الفترة من 10 حتى 21 مايو.