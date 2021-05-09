صور- لمخالفتها مواعيد الغلق.. تشميع 51 منشأة فى الإسكندرية

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جدة - نرمين السيد - وأسفرت الحملات التى شنها رؤساء الأحياء عن غلق 51 منشأة تجارية على مستوى المحافظة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذلك لمخالفتها مواعيد الغلق المحددة.
وأوضح بيان صادر عن محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، أن الحملات تضمنت تحصيل غرامات تقدر بـ 54 ألف جنيه، فضلا عن ضبط 383 حالة إشغال طريق.
ومن جانبه، وجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء استمرار تنفيذ حملات متتالية، لمتابعة تطبيق مواعيد الغلق على جميع المحال التجارية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
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