البرلمان يوافق على قانون فصل الموظف متعاطى المخدرات فى مجموعه

جدة - نرمين السيد - وأرجأ الموافقة النهائية على مشروع القانون لجلسة قادمة. يشار إلى أن المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، أكد أنه من حق أى موظف أن يطلب العلاج من الإدمان أو المخدرات قبل تطبيق قانون الفصل للموظف متعاطى المخدرات. وأوضح أمام الجلسة العامة للبرلمان، أن تطبيق القانون يستغرق 6 شهور والموظف أمامه فرصة.

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