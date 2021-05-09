وزير المجلس النيابية يحسم الجدل حول إنهاء خدمة الموظفين متعاطى المخدرات

جدة - نرمين السيد - وقال فؤاد خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، لا يوجد ما يمنع الموظف من اللجوء للقضاء، لافتا إلى أن التحليل الاستدلالى يتم فى حضور الموظف ومن حقه التظلم لدى الطب الشرعى والكشف الطبى على العامل ضمانة للعامل خصوصا إذا كان لديه مرض اضطره للحصول على دواء به نسبة مخدر.

وشدد الوزير علاء فؤاد على وجود تدرج وقال: "هناك وقف مؤقت بعد العينة الاستدلالية والإجراءات لا تستغرق وقت طويل ويتم صرف نصف راتبه، وإذا ظهرت سلبية التحليلات ترفع العقوبات ويحصل على راتبه كاملا.

وعقب المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، قائلا "لو تركناه يقود مثلا القطار سيهلك 100 أو 200 مواطن".

وكانت النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب قد أثارت تخوفات مما أسمته التخلص من العاملين من الجهاز الإدارى للدولة بهذا القانون، كما أبدت خلال الجلسة العامة تخوفها من الطعن بعدم الدستورية على مشروع القانون.

وأكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة تعمل جاهدة على رفع حالة التوعية لدى المواطنين بمخاطر الإدمان.

وقالت خلال الجلسة العامة المنعقدة الأن برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى لمناقشة مواد مشروع قانون شروط شغل الوظائف، إن "الإعلان الأخير الذى يتم عرضه الآن خلال شهر رمضان حقق 9 مليون مشاهدة، فيما حقق إعلان اللاعب المصرى محمد صلاح 30 مليون مشاهدة".

وأشارت "القباج" إلى أن هناك 26 مركزا يتبعون صندوق علاج ومكافحة الإدمان ولتعاطى ويقدمون العلاج بالمجان، فى الوقت الذى يتكبد فيه علاج المدمن خارج هذه المظلة ما يزيد عن 60 ألف جنيه.

وشددت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن هناك توجيه بزيادة عدد مراكز علاج الإدمان وتوفير أراضى بالمحافظات لبناء هذة المراكز وتجهيزها.

ووافق مجلس النواب على التعريفات المبينة فى مشروع قانون شروط شغل الوظائف والخاصة بمتعاطى المواد المخدرة.

ووفقا لتطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

1-المخدرات: كل ما يعد طبقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها من المواد والنباتات والجواهر المخدرة والجواهر التخليقية ذات الأثر التخديرى أو الضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية أو العصبية.

2-تعاطى المخدرات: تناول مادة أو أكثر من المواد والجواهر المشار إليها بالبند السابق دون مقتضً طبي.

3-الجهات المختصة: هى الجهات الحكومية المتخصصة التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والمنوط بها إجراء التحاليل.

4-التحليل الاستدلالى: اختبار العينة المقدمة للكشف عن طريق الكاشف الاستدلالى السريع للمخدرات والذى تقوم به إحدى الجهات المختصة التى تحددها اللائحة التنفيذية.

5-التحليل التأكيدى: اختبار ثان عن طريق إحدى الجهات المختصة التى تحددها اللائحة التنفيذية لنفس العينة السابق تحليلها استدلاليًا.