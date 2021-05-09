وزير المجالس النيابية: سنعطى مهلة علاج لمتعاطى المخدرات قبل تطبيق الفصل

جدة - نرمين السيد - وأوضح أمام الجلسة العامة للبرلمان، أن تطبيق القانون يستغرق 6 شهور والموظف أمامه فرصة.
جاء ذلك تعقيبا على تخوفات النواب من عدم تأهيل الموظفين المدمنين، الأمر الذى قد ينذر بأخطار مجتمعية أخرى.
وطالب عدد من النواب، إعطاء الفرصة للموظفين للعلاج مع مراقبتهم بصفة دورية.
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