فيديو.. وزير الأوقاف: يجوز صلاة العيد فى المنزل بنية تحقيق التباعد

جدة - نرمين السيد - وأضاف وزير الأوقاف، أن المسلم يأخذ ثواب صلاة العيد فى المنزل كما لو صلاها فى الخارج تماما، وذلك بنية تحقيق التباعد الاجتماعى والصحة العامة.
وأكد الوزير أن صلاة العيد، مثل صلاة الصبح تمامًا، إلا أنه فى الركعة الأولى تكبر بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة 7 تكبيرات ثم تتم الركعة، وفى الثانية تكبر بعد تكبيرة القيام وقبل قراءة الفاتحة 5 تكبيرات.
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