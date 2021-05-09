محمد صلاح في البرلمان.. تعرف علي السبب

تردد إسم لاعب نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، داخل قاعة مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن في حضور رئيس البرلمان المستشار الدكتور حنفي جبالي، ووزيرة التضامن نيفين القباج، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

ورد الحديث عن اللاعب محمد صلاح، في سياق الحديث عن دور الإعلانات التي قام بها لمكافحة المخدرات، في تقليل أعداد المدمنين، وتشديد الوزيرة القباج على أهمية الدور الذي قام به صلاح من أجل الشباب المصري والحفاظ على صحتهم.

الوزيرة أكدت: الحملات الدعاية التي تمت مؤخرا أدت إلى خفض نسبة تعاطي المخدرات بين الشباب وخصوصا إعلان محمد صلاح والذي حقق أكثر من 30 مليون مشاهدة منذ البدء في بثه كحماية للشباب.

وأوضحت أن الإعلان الأخير للتوعية بشأن تعاطي المخدرات حقق أكثر من 3 مليون مشاهدة خلال فترة قليلة جدا، مما يؤكد أن الهدف من التوعية يمكن تحقيقه لأن الشباب تحتاج إلى التوعية من خطر المخدرات.

يشار إلى أنه قد شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، إثناء مناقشة مشروع قانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها المقدم من الحكومة تأييد روؤساء الهيئات البرلمانية وأعضاء المجلس للقانون ، والذى يقضى بإنهاء خدمة الموظف المتعاطى للمخدرات، وسط مطالبات من البعض بالتطرق للقطاع الخاص فضلا عن أهمية التأهيل لهذه الشريحة.

وقال النائب عصام العمدة، ان نسبة 80 فى المائة من العمالة بالجهاز الإدارى للدولة يتناولون العقاقير المخدرة، وكذلك هناك نسبة تتعاطى مواد الحشيش، وهو الذى يؤثر بشكل كبير على تصرفات من يتعاطاه مثلما حدث فى حادث القطار من قبل.

ودعا النائب محمد الوحش عضو مجلس النواب، الى تأهيل الموظفين المدمنين ليعودوا للمجتمع كما دعا لوضع عقوبة لمن شارك في تعيين مدمن او ساهم على التحايل في القانون.