/630450/سيد-علي-خالد-الغندور-مشغول-بالأهلي-أكتر-من-الزمالك-ويجب-محاسبة-المخطئين

علق الإعلامي سيد علي على الفتنة المثارة حاليا داخل الوسط الرياضي الكروي بين الأهلي والزمالك، وتأتي حاليا من جانب مسئولي القلعة البيضاء، والتي كان آخرها عن طريق غلاف مجلة نادي الزمالك والهجوم على المنافس وعلى مدير الكرة بالنادي الأهلي سيد عبد الحفيظ.

وأضاف الإعلامي سيد على خلال برنامجة "حضرة المواطن"، تعليقا على ما يحدث حاليا، بأن مجلة الزمالك تحدثت وقالت اتحاد الكرة يكيل بمكيالين خوفا من الحمر، وياحفيظ تلاعب واتهامات، وهل يعاقب اتحاد الكرة عبد الحفيظ مثلما عاقب إمام عاشور، وأكد أن هذه الألفاظ لا يمكن أن يتم تواجدها على غلاف نادي كبير بحجم الزمالك".

وأكمل: "تدخل أيضا خالد الغندور الكابتن التاريخي لنادي الزمالك وقال أن محمد شريف لاعب الأهلي ينتمي لنادي الزمالك، ولابد أن يرحل عن الفريق بسبب تشجيعة للزمالك هو وعائلتة، ويعتبر هو الوحيد الذي يعرف هذا الأمر، وتحدث أيضا وتهكم على قرار إدارة الأهلي بطلب حكام أجانب لمباراة الزمالك القادمة ببطولة الدوري الممتاز".

واختتم: " حديثة موجها إلى خالد الغندور: "إنت مالك ومال الأهلي، من المفترض ليس لك أي صلة بالنادي ويكون تركيزك مع الزمالك، لأن ما يحدث حاليا يشعل الغضب الجماهيري على السوشيال ميديا، فعندما نشاهد قناة الأهلي فلايحدث أن يكون هناك إعتراضات على نجوم الزمالك كما يفعل الغندور".

سيد علي يُدعم «عبد الحفيظ» ويوجه رسائل هامة لـ «أحمد مجاهد»

أكد الإعلامي سيد علي أن ناديي الأهلي والزمالك قدموا مباريات قوية هذا الأسبوع في بطولة الدوري المصري ولكن الحظ عاند الفريقان كثيرا ولم يحققوا الفوز.

وأضاف خلال برنامجة "حضرة المواطن" : تعجبت للغاية من موقف اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد بعد قرار إيقاف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، وذلك بسبب تصريحاتة الأخيرة عن أخطاء الحكام المتكررة".

وأكمل:"ماذا يريد أحمد مجاهد من النادي الأهلي ومنذ سيد عبد الحفيظ، فما يحدث هو تربص واضح أمام الجميع وهناك نيه لديهم بعدم الحديث عن أي أخطاء لأي طرف من المنطومة الرياضية".

سيد علي

وتابع:"اللجنة الثلاثية جاءت من أجل تسيير الأعمال وليس فعل الأزمات، فالأهلي والزمالك أكبر ناديين في المنطقة غير راضيين عن أداء أحمد مجاهد فماذا يريد من سيد عبد الحفيظ بعد الحديث عم الحقوق".

وأردف:"أدعم سيد عبد الحفيظ ضد تربص اتحاد كرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، فهو حصل خلال ولايتة كمدير للكرة بالأهلي على 10 دوري من أصل 11 وكأس مصر و3 دوري أبطال إفريقيا وكأس العالم للأندية والوبر المصري والإفريقي، فهو تاريخ كبير وما يحدث خاطئ تماما".