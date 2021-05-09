أخبار مصرية

رفع جلسة البرلمان عقب الموافقة على مجموع مواد قانون فصل متعاطي المخدرات

0 نشر
أحمد عويس عويس 0 تبليغ

  • 1/22
  • 2/22
  • 3/22
  • 4/22
  • 5/22
  • 6/22
  • 7/22
  • 8/22
  • 9/22
  • 10/22
  • 11/22
  • 12/22
  • 13/22
  • 14/22
  • 15/22
  • 16/22
  • 17/22
  • 18/22
  • 19/22
  • 20/22
  • 21/22
  • 22/22

/630451/رفع-جلسة-البرلمان-عقب-الموافقة-على-مجموع-مواد-قانون-فصل-متعاطي-المخدرات

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون شروط شغل الوظائف العامة، والتي تقضي بفصل متعاطي المخدرات.

مجلس النواب يعاود الانعقاد الاثنين

ومن المقرر أن يعاود البرلمان، الانعقاد غدا الاثنين، لاستكمال مناقشة ما ورد في جدول الأعمال.

0360a28868.jpg

 

البرلمان يرجأ الموافقة النهائية على مشروع قانون الوظائف العامة 

الجدير بالذكر أن المجلس أرجأ الموافقة النهائية على مشروع قانون الوظائف العامة في شأن فصل متعاطي المخدرات لجلسة قادمة.

2101ae52ac.jpg

 

ويعود المجلس للانعقاد غدا الأثنين، لاستكمال جدول الأعمال، من تعديل قانون العقوبات في شأن منع التصوير بالمحاكم أثناء نظر القضايا الجنائية.

f6acd4f9f3.jpg

 

 

2f764efe2c.jpg

 

 

ff6dfd1514.jpg

 

 

ad20cd3cc5.jpg

 

 

00568a243c.jpg

 

 

af0ea07fcb.jpg

 

 

4854250875.jpg

 

 

d428f871b9.jpg

 

 

24a92a84b3.jpg

 

 

dc6f8baa49.jpg

 

 

18043d7449.jpg

 

 

9fcf53537d.jpg

 

 

4665207896.jpg

 

 

620dc01a88.jpg

 

 

4f9ab84e14.jpg

 

 

ce7393b260.jpg

 

 

e17ebdc2ea.jpg

 

 

898365771d.jpg

 

 

1466b24113.jpg

 

 

35b857c67f.jpg

 

 

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، يناقش عديد من القوانين المقدمة من الحكومة خلال الفترة الحالية، والتى من ضمنها مشروع قانون بتعديل رسوم التوثيق والشهر، وأيضًا مشروع قانون شروط شغل الوظائف، بالإضافة التى التعديلات المقدمة بشأن فرض غرامة على التصوير بالمحاكم.  

 

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رفع جلسة البرلمان عقب الموافقة على مجموع مواد قانون فصل متعاطي المخدرات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا