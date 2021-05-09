/630451/رفع-جلسة-البرلمان-عقب-الموافقة-على-مجموع-مواد-قانون-فصل-متعاطي-المخدرات

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون شروط شغل الوظائف العامة، والتي تقضي بفصل متعاطي المخدرات.

مجلس النواب يعاود الانعقاد الاثنين

ومن المقرر أن يعاود البرلمان، الانعقاد غدا الاثنين، لاستكمال مناقشة ما ورد في جدول الأعمال.

البرلمان يرجأ الموافقة النهائية على مشروع قانون الوظائف العامة

الجدير بالذكر أن المجلس أرجأ الموافقة النهائية على مشروع قانون الوظائف العامة في شأن فصل متعاطي المخدرات لجلسة قادمة.

ويعود المجلس للانعقاد غدا الأثنين، لاستكمال جدول الأعمال، من تعديل قانون العقوبات في شأن منع التصوير بالمحاكم أثناء نظر القضايا الجنائية.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، يناقش عديد من القوانين المقدمة من الحكومة خلال الفترة الحالية، والتى من ضمنها مشروع قانون بتعديل رسوم التوثيق والشهر، وأيضًا مشروع قانون شروط شغل الوظائف، بالإضافة التى التعديلات المقدمة بشأن فرض غرامة على التصوير بالمحاكم.