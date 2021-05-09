/630452/طارق-الخولي-الطلاق-الشفهى-كارثة-ولابد-أن-نتماشى-مع-متطلبات-العصر

قال النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال الصالون الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان "مسلسل نيوتن والطلاق الشفهي" ضمن لقاءات "رمضانيات التنسيقية"، إن الطلاق الشفهي كارثة لابد أن نتعاطي معها من كلا الجانبين الشرعي والقانوني.

طارق الخولى: لابد أن يتماشى الفقة مع متطلبات العصر

وتابع عضو مجلس النواب، طارق الخولى:” من الناحية الشرعية لابد أن يتماشى الفقه مع متطلبات العصر، لأن القرآن جاء صالحًا لكل مكان وزمان، ومن الناحية القانونية يجب أن تتكاتف الجهود التشريعية لحماية حقوق المرأة، لأن الحفاظ على الحقوق من صلب الشريعة الإسلامية التي نص عليها الدستور.

طارق الخولى: الإمام الشافعي قد غير بعض الفتاوى

وأضاف عضو مجلس النواب، طارق الخولي:” الإمام الشافعي قد غير بعض الفتاوي عندما غير بيئته من العراق إلي مصر، فلكل مكان وزمان متطلباته الخاصة، كما أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تكلم عن تلك القضية ووجه لإجراء نقاش مجتمعي حولها، من منطلق حرصه علي مصالح وحقوق المرأة في مصر، ونظرًا لارتفاع حالات الطلاق الشفهي الذي يعجل بهدم الأسر والبيوت”.

جاء ذلك خلال الندوة التى عقدتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول الجدل الي أثاره مسلسل "لعبة نيوتن" عن الطلاق الشفهي.

وتناول اللقاء الذي يديره الإعلامي أحمد عبدالصمد، مقدم نشرة التاسعة على التلفزيون المصري، عددا من المحاور والتساؤلات التي تشغل الرأي العام المصري، وهل الطلاق مسألة دينية أم دنيوية، ودور الدراما في عكس قضايا المجتمع وحسم المسائل الخلافية.