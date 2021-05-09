طارق يحيي: «مباراة القمة مواجهة صعبة والتعادل ليس وارداً»

/630454/طارق-يحيي-مباراة-القمة-مواجهة-صعبة-والتعادل-ليس-واردا

تحدث طارق يحيى لاعب الزمالك الأسبق، عن المباراة المرتقبة بين الفارس الأبيض والأهلي، غدا الإثنين، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال طارق يحيى خلال مداخلة ببرنامج "وان تو" عبر إذاعة "أون سبورت إف إم": "مباراة القمة مواجهة صعبة، والتعادل ليس وارداً في اللقاء هدف الجهاز الفني واللاعبين حصد الثلاث نقاط”.

وتابع قائلاً: "الزمالك ينقصه محمد أبو جبل، وهو الحارس الأساسي قبل دخول محمد عواد، وغياب إمام عاشور يؤثر على الفريق، لأن فرجاني ساسي وطارق حامد “اتهلكوا”من كثرة المباريات، بالإضافة إلى محمود عبد العزيز العائد بعد غياب وما زال يدخل في أجواء المباريات وقد يكون عبئا على وسط ملعب الأبيض".

الأهلي ينعى فاروق السيد وجمال عبد الحليم نجمى الزمالك والترسانة

وأستكمل: " الأهم من كل شئ هو الثبات الانفعال في الفريقين، والقطبان يمتلكان الدوافع لتحقيق الفوز، وتقارب النقاط سيمثل ضغطا عليهما".

واختتم حديثة:” إذا كنت أنا صاحب القرارفسوف ادفع بمحمد عواد وليس محمد أبو جبل لأنه من الصعب الدفع بمحمد أبو جبل لإصابة بفيروس كورونا، الأهلي تأثر بالدفع بمحمد الشناوي في مباراة سموحة بعد عودته من كورونا، وخسر المواجهة".

فيما يسعي الزمالك في تحقيق الفوز عوضاً عن المواجهة الأولي، ويحتل صدارة الدوري برصيد 44 نقطة من أصل 20 مباراة خاضها الفريق.

وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي كالتالي : حراسة المرمى: محمود جنش - محمد عواد - أحمد نادر السيد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود الونش - محمود علاء – محمد عبد الغني – حازم إمام - محمد عبد السلام – أحمد فتوح - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود عبد الرازق شيكابالا - أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي - يوسف أوباما – إسلام جابر – محمد أشرف روقا – محمود عبد العزيز .

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - أسامة فيصل – حميد أحداد – مروان حمدي .

وجاءت قائمة الفريق لمواجهة الزمالك في إطار منافسات الدوري الممتاز كالتالي:

حراسة المرمي: الشناوي - على لطفي - مصطفي شوبير .

الدفاع: محمود وحيد – أحمد رمضان بيكهام – محمود متولي – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – سعد سمير – كوكا – هاني – أيمن أشرف – بدر بانون.

خط النص: أليو ديانج – عمرو السولية – محمود كهربا – وليد سليمان – حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – أكرم توفيق – طاهر محمد طاهر.

الهجوم: مروان محسن – صلاح محسن – محمد شريف – والتر بواليا.