/630456/شادي-محمد-الأهلي-سيفوز-على-الزمالك-كالعادة-وأدعم-تواجد-الحكام-المصريين-للقمة

أكد شادي محمد أن صوت الحق دائما يفوز وأما الصوت العالي فليس له أي قيمة عندما يتم أخذ الحقوق وهذا هو ما فعله النادي الأهلي عندما طالب بحقوقة في تواجد حكام أجانب لما تنص عليه لائحة اتحاد كرة القدم المصري.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن": "في مباراة الزمالك والأهلي الماضية كان هناك حملات تشكيك من جانب قناة الزمالك على محمود البنا حكم المباراة، وظهر بكفائة عالية ولم يحدث له أي أخطاء وقام بإحتساب ركلة جزاء لصالح الزمالك، وكان من الممكن أن لا يتم إحتسابها لأنه كانت مثال جدل من جانب المحللين، ولكنه قام في نهاية المطاف بخروج المباراة لبر الأمان، وليس كما تحدثت قناة الزمالك عن هذا الأمر".

وتابع: "لا أحب أن يقلل أي شخص من الحكام المصريين، لأننا نمتلك حكام على أعلى مستوى، وأقوم بالتحية لأحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية على إصرارة على تواجد حكام مصريين لهذا اللقاء، وعدم تواجد حكام أجانب، والحكم بشر مثله مثل أي شخص يصيب ويخطئ".

وأردف: "أثق في النادي الأهلي ولاعبي الفريق والجهاز الفني ومجلس الإدارة، فليس هناك أي قلق على الفريق والفوز بهذه المباراة سيقرب النادي الأهلي كثيرا من بطولة الدوري الممتاز والإحتفاظ باللقب والإبتعاد عن الزمالك في عدد البطولات".

واختتم: "قريبا سأعود لتقديم البرامج الرياضية كما كنت في السابق، وأعمل حاليا في قناة تن، وأفكر في خوض التجربة كمقدم ولكن كل وقت وله ترتيباتة الخاصة".

سيد علي: خالد الغندور مشغول بالأهلي أكتر من الزمالك ويجب محاسبة المخطئين

علق الإعلامي سيد علي على الفتنة المثارة حاليا داخل الوسط الرياضي الكروي بين الأهلي والزمالك، وتأتي حاليا من جانب مسئولي القلعة البيضاء، والتي كان آخرها عن طريق غلاف مجلة نادي الزمالك والهجوم على المنافس وعلى مدير الكرة بالنادي الأهلي سيد عبد الحفيظ.

وأضاف الإعلامي سيد على خلال برنامجة "حضرة المواطن"، تعليقا على ما يحدث حاليا، بأن مجلة الزمالك تحدثت وقالت اتحاد الكرة يكيل بمكيالين خوفا من الحمر، وياحفيظ تلاعب واتهامات، وهل يعاقب اتحاد الكرة عبد الحفيظ مثلما عاقب إمام عاشور، وأكد أن هذه الألفاظ لا يمكن أن يتم تواجدها على غلاف نادي كبير بحجم الزمالك".

شادي محمد

وأكمل: "تدخل أيضا خالد الغندور الكابتن التاريخي لنادي الزمالك وقال أن محمد شريف لاعب الأهلي ينتمي لنادي الزمالك، ولابد أن يرحل عن الفريق بسبب تشجيعة للزمالك هو وعائلتة، ويعتبر هو الوحيد الذي يعرف هذا الأمر، وتحدث أيضا وتهكم على قرار إدارة الأهلي بطلب حكام أجانب لمباراة الزمالك القادمة ببطولة الدوري الممتاز".

واختتم: " حديثة موجها إلى خالد الغندور: "إنت مالك ومال الأهلي، من المفترض ليس لك أي صلة بالنادي ويكون تركيزك مع الزمالك، لأن ما يحدث حاليا يشعل الغضب الجماهيري على السوشيال ميديا، فعندما نشاهد قناة الأهلي فلايحدث أن يكون هناك إعتراضات على نجوم الزمالك كما يفعل الغندور".