جدة - نرمين السيد - استعرضت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، اليوم الأحد، جهود مصر فى مواجهة فيروس كورونا المستجد فى الفترة الأخيرة.



جدة - نرمين السيد - استعرضت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، اليوم الأحد، جهود مصر فى مواجهة فيروس كورونا المستجد فى الفترة الأخيرة. وأشارت «زايد»، خلال مؤتمر صحفى اليوم، إلى أن الوضع الوبائى مستقر فى مصر، متوقعة زيادة الإصابات بشكل طفيف خلال فترة عيد الفطر المبارك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنفوجراف.. وزيرة الصحة تستعرض جهود مصر فى مواجهة كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.