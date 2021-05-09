عاجل.. وزارة النقل تعتذر عن تأخر القطارات: الوضع سيتحسن فى سبتمبر

جدة - نرمين السيد - واعتذرت وزارة النقل ـ فى بيانها ـ للمواطنين من ركاب مرفق السكك الحديدية بشأن تأخير قطارات السكك الحديدية، والتى تحدث حالياً، وخاصة على الخطوط الرئيسية الثلاثة الجارى تطويرها وهى خط القاهرة / الإسكندرية، وخط القاهرة / أسوان، وخط بنها / الزقازيق / الإسماعيلية / بورسعيد.

وأوضحت الوزارة أن التأخيرات نتيجة استمرار تنفيذ مشروعات تجديد السكة وتطوير وتحديث نظم الإشارات بهذه الخطوط لزيادة معدلات السلامة والأمان عليها، والذى من المخطط الانتهاء منها فى ديسمبر 2021 وذلك لخطوط القاهرة / الإسكندرية، وخط بنها / الزقازيق / الإسماعيلية / بورسعيد، بنسبة 100%، كما سيتم الانتهاء بنسبة 50 % لخط القاهرة / أسوان، حيث سيتم الانتهاء من قطاع بنى سويف / نجع حمادى، فى نهاية ديسمبر 2021 مع استمرار العمل فى قطاعى القاهرة / بنى سويف و نجع حمادى / أسوان.

وأشارت الوزارة ألى أن تأخيرات القطارات بسبب ارتفاع درجة الحرارة خلال فصل الصيف، والذى بدأ بموجات شديدة الحرارة والتى تؤثر على سلامة القضبان وهو ما يتطلب تخفيض سرعة مسير القطارات على الخطوط المختلفة لضمان سلامة مسير القطارات.

وقالت إنه من المتوقع ان يشعر المواطن بتحسين الخدمة بالتزامن مع تقليل التهديات والتأخيرات بشكل ملحوظ بانكسار الموجة الحارة وتحسن الظروف الجوية اعتباراً من بداية شهر سبتمبر 2021 ومع توالى دخول مناطق وأبراج الإشارات فى الخدمة بعد الانتهاء من تطويرها على الخطوط الثلاث تباعاً.

وأهابت وزارة النقل بالمواطنين مراعاة هذه الظروف الخارجة عن إرادتها والإجراءات التى يلزم لوزارة النقل اتخاذها بشان تجديد السكة وتحديث نظم الإشارات على الخطوط لزيادة معدلات السلامة والأمان على الخطوط.