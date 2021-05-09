رئيس جامعة بنى سويف: توفير لقاح فيروس كورونا لأهالى المحافظة دون حجز مسبق

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، عن توفير لقاح فيروس كورونا المستجد لأهالى المحافظة داخل المستشفى الجامعى دون حجز مسبق، وذلك انطلاقاً من دور الجامعة فى خدمة المجتمع المحيط بها.





ووجه رئيس الجامعة، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس مجلس الوزراء، ووزارة الصحة على توفير اللقاح للمستشفى الجامعى تسهيلًا على مواطنين المحافظة.

وتفقد الدكتور منصور حسن، اليوم، مركز تلقى لقاح فيروس كورونا بالمستشفى الجامعى، لمتابعة كافة الإجراءات الطبية أثناء توافد المواطنين لتلقى اللقاح، يرافقه الدكتور عاطف مرسى عميد كلية الطب، والدكتور محمد شعبان مدير عام المستشفى، وعدد من رؤساء الأقسام العلمية والأطباء.

واطمأن الدكتور منصور حسن، خلال الزيارة على كفاءة الأجهزة والمستلزمات الطبية وثلاجات حفظ اللقاحات، وآلية تسجيل البيانات، حيث يضم المركز غرفة تسجيل ومراجعة البيانات، وغرفة الموافقة المستنيرة، وعيادة التطعيم، وعيادة المتابعة الصحية بعد التطعيم.

وقال رئيس الجامعة، إن تسجيل البيانات بمركز الجامعة مرتبط بالتسجيل على الشبكة القومية لتلقى لقاح فيروس كورونا، لافتًا أن المركز يضم أطباء لشرح الموافقة المستنيرة لمتلقى اللقاح ومتابعة حالته الصحية بعد التطعيم، بالإضافة إلى فريق طبى يضم صيادلة وتمريض، وإداريين.

فيما توجه العديد من أبناء المحافظة، اليوم، إلى مركز تلقى اللقاح بالمستشفى الجامعى، لتلقى الجرعة الأولى من اللقاح، حيث يقوم المواطن بالذهاب إلى المستشفى الجامعى، ويقوم بالتسجيل الفورى بالبطاقة الشخصية، ويقوم القائمين على المبادرة بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين، وسط إجراءات احترازية مشددة.