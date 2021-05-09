وزارة النقل تنشر بيان بشأن تأخيرات قطارات السكك الحديدية

أولاً : تعتذر وزارة النقل للسادة المواطنين من ركاب مرفق السكك الحديدية بشأن تأخير قطارات السكك الحديدية والتى تحدث حالياً وخاصة على الخطوط الرئيسية الثلاثة الجاري تطويرها وهي خط القاهرة / الاسكندرية وخط القاهرة / اسوان وخط بنها / الزقازيق / الاسماعيلية / بورسعيد والتى تحدث نتيجة العوامل الآتية : -

1: استمرار تنفيذ مشروعات تجديد السكة وتطوير وتحديث نظم الاشارات بهذه الخطوط لزيادة معدلات السلامة والامان عليها والذي من المخطط الإنتهاء منها في ديسمبر 2021 وذلك لخطوط القاهرة / الاسكندرية وخط بنها / الزقازيق / الاسماعيلية / بورسعيد بنسبة 100% كما سيتم الإنتهاء بنسبة 50 % لخط القاهرة / اسوان حيث سيتم الإنتهاء من قطاع بني سويف / نجع حمادي في نهاية ديسمبر 2021 مع استمرار العمل في قطاعي القاهرة / بني سويف و نجع حمادي / اسوان

2: ارتفاع درجة الحرار خلال فصل الصيف والذي بدأ بموجات شديدة الحرارة والتى تؤثر على سلامة القضبان وهو ما يتطلب تخفيض سرعة مسير القطارات على الخطوط المختلفة لضمان سلامة مسير القطارات .

ثانياً : من المتوقع ان يشعر المواطن بتحسين الخدمة بالتزامن مع تقليل التهديات والتأخيرات بشكل ملحوظ بإنكسار الموجة الحارة وتحسن الظروف الجوية اعتباراً من بداية شهر سبتمبر 2021 ومع توالي دخول مناطق وابراج الاشارات في الخدمة بعد الانتهاء من تطويرها على الخطوط الثلاث تباعاً

وتهيب وزارة النقل السادة المواطنين مراعاة هذه الظروف الخارجة عن ارادتها والاجراءات التى يلزم لوزارة النقل اتخاذها بشان تجديد السكة وتحديث نظم الاشارات على الخطوط لزيادة معدلات السلامة والامان على الخطوط .