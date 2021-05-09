هدية الرئيس السيسي .. تجهيز ألف عروس فى ليلة القدر رمضان 2021.. فيديو

استقبل الأهالى هدية الرئيس عبد الفتاح السيسى بتجهيز ألف عروسة ليلة القدر رمضان 2021 بالزغاريد، وتوجيه الشكر له، معتبرين أن الرئيس السيسى هو الرئيس الأب لهم جميعا على هديته له، كما رددوا شعار "تحيا مصر، تحيا مصر".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بتجهيز ألف عروس من الأيتام والفئات الأكثر احتياجا تجهيزا كاملا ، فى ليلة القدر من شهر رمضان 2021 ، استمرارا للفتات الإنسانية للرئيس الذى يحرص دائما على متابعة أحوال المواطنين والاستجابة لمطالب أصحاب الحاجات منهم.