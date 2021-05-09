/630457/نورا-على-تلقي-العاملين-بالسياحة-للقاح-كورونا-يعد-من-المزايا-الإضافية

طالبت النائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، بتطعيم العاملين فى قطاع السياحة بمحافظتى الأقصر وأسوان، بلقاح فيروس كورونا، أسوة بالعاملين الذين تم تطعيمهم بالبحر الأحمر، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وتأمينهم ضد الفيروس، نظرا لتعاملهم المباشر مع السائحين القادمين من مختلف الدول حول العالم، حيث أن تلقي العاملين بالسياحة للقاح يعد من المزايا الإضافية لجذب السياحة الوافدة لكافة المقاصد السياحية والأثرية إلى البلاد في الوقت الذى تستعيد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.

معدلات التدفق السياحي

وأكدت النائبة نورا على، عضو مجلس النواب، أن محافظتى الأقصر وأسوان من المناطق السياحية والأثرية المهمة وتطعيم العاملين بهما خطوة مهمة وضرورة ملحة للغاية لأنها تزيد من القدرة التنافسية للسياحة المصرية وفرص ومعدلات التدفق السياحي ، وتأتى في ضوء جهود الدولة المصرية والاهتمام بالصحة العامة والحفاظ على صحة العاملين والسائحين والمواطنين، بالإضافة لدعم قطاع السياحة والتصدى لجائحة فيروس كورونا المستجد، الأمر الذى سيكون له بالغ الأثر في انتعاش حركة السياحة الخارجية.

جهود وزارة الصحة

وأشادت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بالنواب بجهود وزارة الصحة والفرق الطبية المبذولة لتطعيم العاملين بالقطاع السياحي بالبحر الاحمر وجنوب سيناء والتي تسير على قدم وساق بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، والاتحاد المصرى للغرف السياحية وكافة الغرف .

اقرأ أيضا:رفع جلسة البرلمان عقب الموافقة على مجموع مواد قانون فصل متعاطي المخدرات

وتجدر الإشارة إلى أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للبرلمان، بعد الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون شروط شغل الوظائف العامة، والتي تقضي بفصل متعاطي المخدرات.

كما أرجأ المجلس الموافقة النهائية على مشروع القانون شغل الوظائف العامة لجلسة قادمة.

هذا وأدان المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، الانتهاكات الاسرائيلية فى القدس المحتلة، حيث تعدت جنود قوات الاحتلال الاسرائيلي على الركع السجود فى المسجد الأقصي، مؤكدا أن هذا يتنافي مع كل مبادئ الانسانية،والأديان السماوية .