محمد عمارة: موسيماني«حيرنا كثيراً كل مرة يضع تشكيل مختلف »

/630461/محمد-عمارة-موسيمانيحيرنا-كثيرا-كل-مرة-يضع-تشكيل-مختلف

أكد محمد عمارة، نجم النادى الأهلى السابق، أن المارد الأحمر بحاجة إلى ثبات ضرورى فى التشكيل، بعد التغييرات الكثيرة التى شهدها تشكيل الأهلى فى المباريات السابقة.

وقال عمارة فى تصريحت لبرنامج "بى أون تايم"، "موسيماني لقد حيرنا كثيراً، لأن في كل مرة يضع تشكيل مختلف فى مباراة المحلة لعب فى مركز الظهير الأيسر ببيكهام، ثم لعب المباراة الماضية بوحيد، وأيضاً كوكا خامة مبشرة جداً فى تلك الجبهة وأعتقد أنه يحتاج لفرصة ووقت أكبر.

وتابع قائلاً:” "وفي المواجهة الأخيرة للأهلي ضع رامي ربيعه وبعد ذلك سعد سمير والأن عاد بدر بانون، الأهلي والزمالك يحتجون إلي ثبات التشكيل، ولايجب الحديث عن أن يوجد ضغط مباريات فالجميع يلعب كل 3 أيام”.

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واختتم قائلاً:” أنا لا أؤيد فكرة البداء بمحمود كهربا، وذلك لأنه كان بعيد تماماً عن الملاعب لفترة كبيرة ، بينما الامور غير مستقرة بالنسبة لمستواة الفني والأمور، لاعب مثل كهربا” ارميه” فى الملعب هتستفيد منه، لكن جلوسه على الدكة سيؤثر سلباً على مستواه”.

وجاءت قائمة الفريق لمواجهة الزمالك في إطار منافسات الدوري الممتاز كالتالي:

حراسة المرمي: الشناوي - على لطفي - مصطفي شوبير .

الدفاع: محمود وحيد – أحمد رمضان بيكهام – محمود متولي – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – سعد سمير – كوكا – هاني – أيمن أشرف – بدر بانون.

خط النص: أليو ديانج – عمرو السولية – محمود كهربا – وليد سليمان – حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – أكرم توفيق – طاهر محمد طاهر.

الهجوم: مروان محسن – صلاح محسن – محمد شريف – والتر بواليا.

فيما يسعي الزمالك في تحقيق الفوز عوضاً عن المواجهة الأولي، ويحتل صدارة الدوري برصيد 44 نقطة من أصل 20 مباراة خاضها الفريق.

وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي كالتالي : حراسة المرمى: محمود جنش - محمد عواد - أحمد نادر السيد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود الونش - محمود علاء – محمد عبد الغني – حازم إمام - محمد عبد السلام – أحمد فتوح - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود عبد الرازق شيكابالا - أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي - يوسف أوباما – إسلام جابر – محمد أشرف روقا – محمود عبد العزيز .

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - أسامة فيصل – حميد أحداد – مروان حمدي