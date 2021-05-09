/630462/تنفيذ-حكم-الإعدام-بوائل-سعد-قصة-قتل-الانبا-ابيفانيوس

نفذت مصلحة السجون اليوم الأحد، حكم الإعدام في حق وائل سعد تواضروس، "أشعياء المقاري"، لاتهامه بقتل الأنبا أبيفانيوس أسقف دير أبو مقار في وادي النطرون.

وقضت محكمة النقض في وقت سابق، بتأييد حكم الإعدام علي وائل سعد تواضرس "أشعياء المقاري"، وتخفيف الإعدام للمؤبد للراهب فلتاؤس المقاري فى قضية اتهامهما بارتكاب جريمة قتل الأنبا أبيفانيوس أسقف دير أبو مقار بوادي النطرون.

تهمة قتل الأنبا أبيفانيوس

وكانت محكمة جنايات دمنهور أصدرت في شهر أبريل 2019 حكمها بإعدام كل من وائل سعد تواضرس والراهب فلتاؤس المقاري، بتهمة قتل الأنبا أبيفانيوس رئيس دير الأنبا مقار.

إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية

وأحال النائب العام المستشار نبيل صادق، في أغسطس 2018 المتهمين وائل سعد تواضروس الراهب سابقًا باسم أشعياء المقارى، والراهب فلتاؤوس المقارى، إلى المحاكمة الجنائية، لقيامهما بقتل الأنبا إبيفانيوس أسقف دير الأنبا أبو مقار بوادى النطرون.

أعدوا له كمين لقتله

وكشفت تحقيقات نيابة استئناف الإسكندرية قيام المتهمين بقتل المجني عليه الأنبا أبيفانيوس، حيث أقر المتهم الأول خلال التحقيق معه بأنه إثر خلافاته والمتهم الثاني مع المجني عليه، اتفقا على قتله، وكان ذلك منذ شهر سابق بتاريخ الواقعة في هذا التاريخ.

وأعدا له كمينا فى طريقه المعتاد من سكنه إلى كنيسة الدير لأداة صلاة قداس الأحد، وما إن شاهد المتهم الأول المجني عليه قام بالتعدي عليه، مسددًا له 3 ضربات متتالية على مؤخرة الرأس بواسطة الأداة التي أعدها لذلك "ماسورة حديد" قاصدًا من ذلك إزهاق روحه حالة مراقبة المتهم الثاني الطريق، والشد من أزره وعقب تيقنهما من وفاة المجني عليه فرا هاربين.

البابا تواضروس يرسم ويجلس أساقفة جدد

يترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداسات رسامة وتجليس أساقفة جدد، فى يومى السبت والأحد 6-7 مارس المقبل.

ومن المقرر أن تكون الرسامات الجديدة من داخل كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأن يكون من ضمن الرسامات رئيسا جديدا لدير أبو مقار بوادى النطرون، خلفا للأنبا إبيفانيوس، أسقف ورئيس الدير الذى تم قتله فى 29 يوليو 2018.

وعقد قداسة البابا تواضروس الثاني، مساء السبت 23 يناير الماضى، اجتماعًا مع سكرتارية المجمع المقدس والسكرتارية الفنية المعاونة لمناقشة الإعداد لجلسة المجمع المقدس التى يجرى الترتيب لعقدها فى شهر مارس المقبل.

وأيضًا للتحضير للسيامات الأسقفية الجديدة، وإعداد الاحتفال باليوبيل الذهبى لنياحة - وفاة- القديس البابا كيرلس السادس وتذكار السنة الأولى لنياحة شيخ البرية الأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون.