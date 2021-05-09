/630463/اعتداءات-حي-الشيخ-جراح-اجتماع-طارئ-للجامعة-العربية-لبحث-جرائم-إسرائيل

أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب يوم الثلاثاء 11 مايو إفتراضيا.

وتأتي الدولة برئاسة دولة قطر الرئيس الحالي لمجلس الجامعة، وذلك بناء على طلب دولة فلسطين أيده عدد من الدول العربية .

ترفيع مستوى الاجتماع إلى الوزاري

وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية، السفير حسام زكي فى تصريح له اليوم، إنه تقرر ترفيع مستوى الاجتماع إلى المستوى الوزاري بدلا من مستوى المندوبين الدائمين تناسباً مع خطورة الاعتداءات الإسرائيلية على المصلين بالمسجد الأقصى وعلى سكان حي الشيخ جراح وذلك ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة لتهويد القدس وتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم للمدينة ومقدساتها .

الاعتداءات الإسرائيلية في مناطق فلسطين

ويبحث الوزراء الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة والمقدسات الإسلامية والمسيحية خاصة المسجد الاقصى المبارك و الاعتداء على المصلين في شهر رمضان المبارك.

ويأتي الأمر بالإضافة إلى الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية والمخططات للإستيلاء على منازل المواطنين المقدسيين خاصة في حي الشيخ جراح في محاولة لتفريغ المدينة المقدسة من سكانها وتهجير اهلها.

اعتداء في ليلة القدر

أصيب عشرة مصلين فلسطينيين على الأقل، إثر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلى عليهم أثناء خروجهم من المسجد الأقصى بعد إحياء ليلة القدر قرب باب "الأسباط".

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الأحد، بأن طواقمها نقلت أحد المصابين إلى المستشفى بعد إصابته برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط فى فمه، فيما عولجت بقية الإصابات ميدانيا.

وأدى حوالي 100 ألف مصلٍ، شعائر إحياء ليلة القدر فى المسجد الأقصى رغم كل محاولات قوات الاحتلال الإسرائيلى منعهم من ذلك.