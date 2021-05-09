/630465/علي-غزال-لاعب-سموحة-يدعم-القضية-الفلسطينة-صور

عادة ما يكون جمهور كرة القدم شغوفاً بمواقف لاعبي كرة القدم السياسية الذين أحبهم في الملاعب إلا أن هناك بعضهم يمتنعون عن التعبير عن ارائهم السياسية، وبعد الاعتزال يتحررون من القيود ويفصحون عن مواقفهم، ولكن هناك من مازالوا يلعبون ويدعمون بشكلاً واضح.

نشر علي غزال لاعب نادي سموحة، عبر حسابة الشخصي”تويتر” صورة له داعماً للقضية الفلسطينة، بعبارة “القدس لنا”. في لافتة طيبة من اللاعب الدولي.

والجدي بالذكر أن قد اعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة عبر حسابة الشخصي، أن فريق سموحة لكرة القدم هو أول فريق يتم تحينة بمصل استرارزينكا المضاد لفيروس كورونا.

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الجدير بالذكر ان اخر مواجهات سموحة كان امام فريق الزمالك والتي انتهت بنتيجة 2/1، لصالح الفارس الابيض.

وكان قد تقدم نادي سموحة بخطاب رسمي للاتحاد المصري لكرة القدم بطلب، من رئيس مجلس الإارة والسادة الأعضاء من المجلس، بإعادة مباراة الفريق مع الزمالك، والتي إقيمت في لقاء الجولة العشرون من الدوري المصري الممتاز، وانتهت بن تيجة هدفين مقابل هدف لصالح الزمالك.

وجاء في نص البيان: “ يرجي التفضل بالموافقة علي إعادة مباراة الزمالك وسموحة والتي بتاريخ 6 مايو 2021، بعد تعرض نادي سموحة لظلم بين، حيث تجاهل حكم المباراة كابتن/ محمد حنفي إحتساب ركلة جزاء واضحة لنادي سموحة في لدقيقة 6 من المباراة”.

وأكمل البيان: ”وبالرغم من وضوح ركلة الجزاء التي رأها القاصي والداني قبل حتي إعادة اللقطة، غلي ان قام حكم الفر بإستدعاء الحفني للتحقيق في ضربة الجزاءوهو بعكس قناعة حكم الفار بوجود ضربة جزاء واضحة لنادي سموحة.

وأضاف البيان: “ إلا ان الحفني بعد مشاهدتة إعادة ضربة الجزاء علي شاشة الفار من عدة زوايا، أشار بإستكمال المباراة وعدم إحتساب ضربة جزاء واضحة لصالح نادي سموحة”.

وزاد البيان: “ إذا كان تمركز الحكم في الملعب غير صحيح أثناء ضربة الجزاء ولم يستطع رؤية الموقق بشكل واضح فما حجتة في عدم إحتسابها بعد رؤيتها بالتقنيات الحديثة أذا لم يكن التعمد سببا في عدم إحتسابها فما هي الأسباب الأخري التي منعته من احتساب ضربة جزاء واضحة بإجماع الآراء”.

وأردف: “ لذا نلجأ لسيادتكم لإعادة المباراة ورفع الظلم الواقع علي نادي سموحة حيث أنها لم تكن الواقعة الأولي التي يتعرض فيها نادي سموحة للظلم”.

وزاد:” فلا يصبح أبدا نتتحكم حكام المباراة بمصائر الأندية وان يكون ترتيب الاندية في جدول الترتيب قائم علي أخطاء تحكيمية”.

وأختتم البان: “ لذا نرجو من سيادتكم التكرم بالموافقة علي إعادة المباراة حتي تكون خطوة علي الطريق الصحيح وإعطاء كل ذي حق حقه إلي أن تصبح نتائج المباريات مرتبطة بإجتهاد اللاعبين وحسن الإدارة الفنية للمدربين وحسب”.