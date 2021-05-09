انستجرام يعتذر عن مشكلة فنية في "ستوري"

اعتذر موقع انستجرام المملوك لشركة فيس بوك عن خطأ تقنى أدى إلى حذف منشورات القصة أو "استوري" من قبل ملايين المستخدمين، بما فى ذلك النشطاء الاجتماعيين، على مستوى العالم.

رئيس انستجرام: خلل تقني

وقال رئيس انستجرام، آدم موسيري، فى تغريدة يوم الجمعة، إن المنصة تعرضت لخلل تقني، أثر على قصص ملايين الأشخاص، وأبرز الأحداث، والأرشيفات فى جميع أنحاء العالم.

وقال موسيري: "بالنسبة للأشخاص المتأثرين بهذا الخطأ، فقد رأوا قصصهم التى كانت تعيد نشر المنشورات تختفى وأرشيفهم وقصصهم البارزة مفقودة".

حذفها عن عمد

وظهرت المشكلة التقنية حول اليوم الوطنى للتوعية بالنساء الأصليين المفقودات والمقتولات، مع منظمات مثل Red Dress تتساءل عما إذا كانت منشوراتها قد تم حذفها عن عمد.

وقال رئيس انستجرام: "هذا اليوم مهم للغاية لزيادة الوعى بهذه القضية الحرجة ودعم مجتمع السكان الأصليين على انستجرام، نعتذر لكل من شعروا أنهم لا يستطيعون لفت الانتباه إلى هذه الأسباب المهمة بشكل لا يصدق، والعديد من القضايا الأخرى فى جميع أنحاء العالم".

مشكلة فنية عالمية واسعة الانتشار

وقال انستجرام فى تغريدة سابقة إن بعض الأشخاص يواجهون مشكلات فى تحميل القصص وعرضها، وقالت "هذه مشكلة فنية عالمية واسعة الانتشار ولا تتعلق بأى موضوع معين ونحن نعمل على حلها الآن. سنقدم تحديثًا بأسرع ما يمكن".

وقال موسيرى إن العديد من الأشخاص اعتقدوا أن الشركة "تزيل محتواها بسبب ما نشروه أو الوسم الذى استخدموه"، "لكن هذا الخطأ لم يكن متعلقًا بالمحتوى نفسه، ولكنه مشكلة واسعة الانتشار تم إصلاحها الآن".

ولا يزار إنستجرام قوة مهيمنة على وسائل التواصل الاجتماعى، فمن إعلانات المشاهير المفاجئة إلى المنشورات التى تخترق الإنترنت، وهو المكان الذى يتم فيه نشر الكثير من الأخبار والاتجاهات.

متابعة المزيد من الأشخاص

تتمثل الخطوة البسيطة والفعالة فى متابعة المزيد من الأشخاص، وتحديدًا أولئك الذين ينشرون محتوى مشابهًا لاهتماماتك.

ويستخدم انستجرام خوارزمية تعرض المشاركات التى تبدو ذات صلة باهتمامات المستخدم فى صفحة البحث.

وهذه المنشورات من أشخاص لا تتابعهم، ولكنها ذات صلة بالحسابات أو المشاركات التى تفاعلت معها.

وكلما زاد عدد الأشخاص الذين تتابعهم، زاد احتمال ظهورك فى صفحة البحث عن الاتجاهات والموضوعات ذات الصلة.