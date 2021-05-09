السعودية تعلن إقامة الحج لهذا العام في زمن كورونا.. فيديو

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أعلنت وزارة الحج والعمرة اليوم الأحد، إقامة شعيرة الحج لعام 1442، مؤكدة أنه سيجري الإعلان لاحقاً عن الخطط التنفيذية لإقامة حج هذا العام.

تمكين ضيوف بيت الله من الحج والعمرة

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أنه "انطلاقًا من حرص المملكة العربية السعودية الدائم على تمكين ضيوف بيت الله الحرام وزوار مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام من أداء مناسك الحج والعمرة، حيث تضع المملكة صحة وسلامة الإنسان أولاً.

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن عزم المملكة إقامة شعيرة الحج لعام 1442هـ بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الحجيج وذلك وفق الضوابط والمعايير الصحية، والأمنية والتنظيمية التي تضمن الحفاظ على صحتهم وتأدية مناسكهم بيسر وسهولة في بيئة آمنة".

تقييم الأوضاع في المملكة

وأكدت الوزارة أن الجهات الصحية بالمملكة مستمرة في تقييم الأوضاع واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على صحة الإنسان، لافتةً الانتباه إلى أنه سيتم الإعلان لاحقَا عن تفاصيل الضوابط والخطط التنفيذية لإقامة حج هذا العام.

إجراءات لحماية الحجاج

كانت تدرس الحكومة السعودية إمكانية منع الوافدين الأجانب للعام الثانى على التوالى من أداء مناسك الحج، بسبب مخاوف من خطر تفشى فيروس كورونا في المملكة، وفقًا لمصدرين مطلعين نقلت عنهما وكالة الأنباء «رويترز».

وأوضح المصدران أن الإجراء في حال تبنيه سيقضى بعدم السماح بأداء مناسك الحج إلا للمواطنين السعوديين المقيمين في المملكة الذين خضعوا للتطعيم ضد كورونا أو تماثلوا للشفاء في موعد لا يزيد على 6 أشهر قبل مشاركتهم في الفعالية الدينية.

وقال أحد المصدرين للوكالة إن السعودية قد تفرض أيضا قيودا على عمر الوافدين، فيما ذكر مصدر آخر أن الخطط الأصلية كانت تقضى بالسماح لبعض الوافدين الأجانب الذين خضعوا للتطعيم بأداء مناسك الحج، لكن الجدل بشأن مختلف أنواع اللقاحات ومدى فاعليتها وكذلك خطر تفشى سلالات جديدة من العدوى أجبر المسؤولين في المملكة على مراجعة هذه الخطط.

وأشار المصدران إلى أن المشاورات بشأن هذا الحظر المحتمل لا تزال جارية، ولم يُتخذ أي قرار نهائى حتى الآن.