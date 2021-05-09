حامل المسك.. التزكية طريق موصل

جدة - نرمين السيد - وذكر الحديث الذى أوحى الله به إلى إشعيا، نبى الله، «إنى باعث نبيًّا أميًّا أفتح به آذانا صمًا وقلوبًا غلفًا وأعينًا عميا، مولده بمكة، ومهاجره بطيبة، وملكه بالشام، عبدى المتوكل المصطفى المرفوع، الحبيب المنتخب المختار، لا يجزى بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح ويغفر، رحيمًا بالمؤمنين، يبكى للبهيمة المثقلة، ويبكى لليتيم فى حجر الأرملة، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب فى الأسواق ولا متزين بالفحش..» إلى آخر الحديث.

وأكّد «الأزهرى» بعد ذكر آخر الحديث أنَّ «كل المعالم الكبرى فى المنهاج النبوى المحمدى نستطيع أن نقول إنّه يمكن تلخيصه فى كلمات الله إلى إشعيا».

وأشار إلى أنَّ حين كان يأتى شخص لرسول الله ويقول له أخبرنا عن نفسك فكان يقول لهم عن العرباض بن سارية السلمى عن رسول الله- ص: «إنِّى عندَ اللهِ مَكتوبٌ بخاتَمِ النَّبيِّينَ وإنَّ آدَمَ لِمُنْجَدِلٌ فى طينتِه وسأُخبِرُكم بأوَّلِ أمرى: دعوةُ أبى إبراهيمَ وبِشارةُ عيسى ورؤيا أمِّى الَّتى رأَتْ حينَ وضَعَتْنى أنَّه خرَج منها نورٌ أضاءَتْ لها منه قصورُ الشَّام».

وأوضح إنّه حين بدأ تدبر وتأمل دعوة إبراهيم ظهرت له بعض الأسرار والخبايا؛ حيث كانت الدعوة: « ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم»؛ فقد جعل الله غاية المقاصد ونهاية السير إلى الله، هى التزكية مثل تهذيب النفس، ذاكرًا عدد من آيات القرآن الكريم، تتحدث عن قضية التزكية.

وأضاف: «لما أعاد الله ترتيب هذه الأمور قدّم التزكية، ثم جعل تعليم الكتاب والحكمة بعد ذلك، فكل نبى من الأنبياء يُبعث إلى قوم محددين، فسيدنا موسى بُعث إلى بنى إسرائيل، يعالج العلل والإشكاليات فقط عند بنى إسرائيل، سيدنا شعيب مُصمَم على مقاس أهل مدين ليعالج علله ومشكلاتهم، سيدنا هود أُرسل إلى قوم عاد».

وتابع: «إياكم يا أمة محمد أن تجعلوا غاية الأمر عندكم أن يتزكى أحدكم فى نفسه فقط، فأراد الله أن يوجه خطابًا لأمة محمد فالتزكية طريق موصل إلى أن تحمل ما اؤتمنتم عليه».

ووجّه رسالة للأجيال الجديدة: «لازم تضع فى المستهدف عندها أننا أمة علم، وأصحاب علم وحملة رسالة، ويجب أن يكون لكم سهم وافر فى جوائز نوبل، لأنكم أمة كتاب وأمة حكمة».