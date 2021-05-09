زايد:إطلاق اسم الدكتور إيهاب سراج الدين على مركز تجميع بلازما الدم بفاكسيرا

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الصحة والسكان العاملين بالمركز القومى لنقل الدم بمقر الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، اليوم الأحد، على هامش زيارتها للشركة للوقوف على الاستعدادات لبدء تصنيع لقاح "سينوفاك" لفيروس كورونا المستجد.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزيرة تقدمت بخالص التعازى لجميع العاملين بالمركز القومى لنقل الدم فى وفاة الدكتور إيهاب سراج الدين، داعية الله أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يلهمهم وذويه الصبر والسلوان.
وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة أشارت إلى أن مركز تجميع البلازما بـ"فاكسيرا" هو أول وأكبر مركز من ضمن 8 مراكز لتجميع البلازما أشرف الدكتور إيهاب سراج الدين على تجهيزها والانتهاء منها من إجمالى 20 مركزًا ضمن المشروع القومى لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما، كما أثنت على جهوده والعمل بكل إخلاص وتفان لإنجاز هذا المشروع الضخم فى فترة وجيزة.
وتابع "مجاهد" أن الوزيرة أكدت أن عطاء الدكتور إيهاب سراج الدين سيظل ممتدًا لجميع الأجيال القادمة، وسيظل اسمه محفورًا فى ذاكرتنا، وسيخلد التاريخ اسمه بأحرف من نور لما له من إسهامات عديدة خلال مسيرته المهنية، وظهر ذلك جليًا فى تطوير خدمات نقل الدم بجميع بنوك الدم الإقليمية ب 27 محافظة على مستوى الجمهورية.
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