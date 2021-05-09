وزيرة الصحة تستجيب لسيدة وتوجّه بتوفير أكياس دم لها

جدة - نرمين السيد - وذكر المتحدث الرسمى باسم الوزارة أنَّ «زايد» استجابت لطلب ذوى سيدة تخضع لعملية "ولادة" بإحدى مستشفيات القطاع الخاص بتوفير أكياس دم لها. ووجَّهت الوزيرة بسرعة توفير أكياس الدم اللازمة لها، وكذلك توفير حقنة الـ"RH" حفاظًا على صحتها.

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