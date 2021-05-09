كلام محترم.. أحمد الطاهرى: حياة كريمة مشروع سيقف أمامه التاريخ

جدة - نرمين السيد - وبدأ الحلقة بجملة للراحل، عبد الرحمن الأبنودى، قائلًا: "المدن اللى معداش منها ريحه إنسان"، متابعًا: "كنا بنتعاير بفقرنا"، وهو ما أشار إليه الرئيس السيسى، عندما قال: "بيعيرونا بفقرنا"، لكنه وفى نفس الوقت رفض ذلك تمامًا، وقال: "أنا مش هسكت"، وبدأت رحلة التنمية فى كافة ربوع المحرسة.

وتابع الطاهرى: مين يصدق دلوقتى إن العشوائيات بتنتهى، وكمان طابور العيش، رغم إننا بننتج 275 مليون رغيف فى اليوم.

وأكد الطاهرى أن الدولة رصدت 500 مليار جنيه، لمشروع تطوير القرى "حياة كريمة" فى 3 سنوات فقط، مؤكدًا أن العمل يجرى بوتيرة متسارعة رغم تحديات فيروس كورونا.

واختتم الطاهرى، حديثه فى "كلام محترم" على الراديو 9090، مشددًا على أن مشروع حياة كريمة، سيقف أمامه التاريخ، وسيسجله بأحرف من نور.