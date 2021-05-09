عاجل.. تنفيذ حكم الإعدام فى «أشعياء المقارى» قاتل الأنبا أبيفانيوس

جدة - نرمين السيد - وكانت محكمة النقض قد أيدت، فى يوليو 2020، حكم الإعدام على وائل سعد تواضروس، الراهب المشلوح "أشعياء المقارى"، وتخفيف حكم الإعدام إلى السجن المؤبد على الراهب فلتاؤس المقارى، واسمه بالميلاد ريمون رسمى، لاتهامهما بارتكاب جريمة قتل الأنبا أبيفانيوس، أسقف ورئيس دير أبومقار بوادى النطرون.

كانت محكمة جنايات دمنهور قد قضت بالحكم بالإعدام شنقًا على الراهبين، وذلك فى القضية المقيدة برقم 3067 جنايات وادى النطرون.

وأحال النائب العام السابق المستشار نبيل صادق، فى أغسطس 2018 المتهمين وائل سعد تواضروس، الراهب المشلوح أشعياء المقارى، والراهب فلتاؤس المقارى، إلى المحاكمة الجنائية، لقيامهما بقتل الأنبا أبيفانيوس، أسقف دير الأنبا أبومقار بوادى النطرون.

وكشفت تحقيقات نيابة استئناف الإسكندرية عن قيام المتهمين بقتل المجنى عليه الأنبا أبيفانيوس، حيث أقر المتهم الأول خلال التحقيق معه بأنه على أثر خلافاته والمتهم الثانى مع المجنى عليه، اتفقا على قتله، وكان ذلك منذ شهر سابق بتاريخ الواقعة فى هذا التاريخ، وأعدا له كمينا فى طريقه المعتاد من سكنه إلى كنيسة الدير لأداة صلاة قداس الأحد، وما إن شاهد المتهم الأول المجنى عليه فقام بالتعدى عليه، مسددًا له 3 ضربات متتالية على مؤخرة الرأس بواسطة الأداة التى أعدها لذلك "ماسورة حديدية"، قاصدًا من ذلك إزهاق روحه حالة مراقبة المتهم الثانى للطريق، والشد من أزره، وعقب تيقنهما من وفاة المجنى عليه فرا هاربين.

كانت محكمة جنايات دمنهور قد أصدرت فى شهر أبريل 2019 حكمها بإعدام كل من وائل سعد تواضرس وفلتاؤس المقارى، بتهمة قتل الأنبا أبيفانيوس رئيس دير الأنبا مقار.