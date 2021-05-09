استقبل الأهالى هدية الرئيس عبد الفتاح السيسى بتجهيز ألف عروسة ليلة القدر رمضان 2021 بالزغاريد، وتوجيه الشكر له، معتبرين أن الرئيس السيسى هو الرئيس الأب لهم جميعا على هديته له، كما رددوا شعار "تحيا مصر، تحيا مصر". وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بتجهيز ألف عروس من الأيتام والفئات الأكثر احتياجا تجهيزا كاملا ، فى ليلة القدر من شهر رمضان 2021 ، استمرارا للفتات الإنسانية للرئيس الذى يحرص دائما على متابعة أحوال المواطنين والاستجابة لمطالب أصحاب الحاجات منهم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هدايا الرئيس السيسي.. تجهيز ألف عروس في «ليلة القدر» رمضان 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.